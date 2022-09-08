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Şanlıurfa Ticaret Borsası

08.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)
En yüksek (lira)Fasulyekg19,10
19,10Buğdaykg7,26
8,36Bulgur (firik)kg40,00
40,00Preseli pamukkg45,00
50,25

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Şanlıurfa ürün

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