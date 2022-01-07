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Şanlıurfa Ufuk Boru satış ihalesi yapıldı

07.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 30 milyon 119 bin 500 TL oldu

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Şanlıurfa Ufuk Boru'nun satış ihalesini gerçekleştirdi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman SPK lisanslı bir firma tarafından hazırlanan değerleme raporları dikkate alınarak tespit edilen 24 milyon 750 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Şanlıurfa Ufuk Boru ihalesi TMSF binasında gerçekleştirildi.İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 30 milyon 119 bin 500 TL oldu

İhale sürecinde 7 yatırımcı şartname satın almasına rağmen, 5 yatırımcı tarafından ihaleye teklif sunuldu. Kapalı zarflardan çıkan teklifler 25 milyon 500 bin TL, 25 milyon 25 bin 25 TL, 25 milyon TL, 24 milyon 835 bin TL ve 24 milyon 750 bin TL oldu.

Açık artırma aşamasına geçilmesinin ardından, kapalı zarf aşamasında en yüksek ikinci teklifi veren firma teklifini 25 milyon 525 milyon TL'ye yükseltirken, diğer katılımcılar artışa gitmedi. Bu sonuçla birlikte, Şanlıurfa Ufuk Boru 25 milyon 525 bin TL+KDV ile en yüksek teklifi veren yatırımcıya ihale edilmiş oldu.

2016 yılında gayri faal durumdayken TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Ufuk Boru, daha önce iki kez satışa çıkarılmış, ancak ikinci satış esnasında tek ihale katılımcısı tarafından verilen 19 milyon TL+KDV tutarındaki teklif, TMSF Fon Kurulu tarafından onaylanmamış ve satışı gerçekleşmemişti.

TMSF Fon Kurulu'na sunulacak olan ihale sonucu, kurul tarafından uygun bulunduğu takdirde, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne bildirimde bulunulacak. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden uygunluk gelmesi durumunda, TMSF Fon Kurulu, ihaleyle ilgili son kararını verecek ve ihaleye katılan firmalar ve teklifleri kamuoyuna duyurulacak.

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