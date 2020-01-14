Şanlıurfa Valiliği ve CARE Türkiye'den ihtiyaç sahiplerine destek için iş birliği

Şanlıurfa Valiliği ve uluslararası yardım kuruluşu CARE International Türkiye temsilciliği arasında kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım için iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Abdullah Erin, imza töreninde yaptığı konuşmada, CARE International Türkiye'nin 2017'den bu yana kentte çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmalarla 50 milyonun üzerindeki kaynağın dezavantajlı insanlar için harcandığını anlatan Erin, "Bu protokolle 2020 ve 2021 yılında 30 milyon civarında bir kaynak, projeler aracılığıyla Suriyeliler ve onlara yardımcı olan kardeşlerimize kullandırılacak. CARE International'a yaptıkları yardımlar, sundukları hizmetler ve neredeyse pürüzsüz yürüyen iş birliği için şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

CARE Türkiye Direktör Yardımcısı Salah Hamwi de Şanlıurfa'nın, kentte yaşayan Suriyelilere yönelik bakış açısı ve misafirperverliğinin dünyaya örnek olacağını belirtti.

Valilik ile iş birliği protokolü imzalamaktan onur ve gurur duyduklarını dile getiren Hamwi, şunları kaydetti: