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Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.03.2020 18:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili, "Bugüne kadar numunelerini gönderdiğimiz 14 vaka negatif çıktı. Şanlıurfa bu manada temiz. Panik yapmadan gerekli tedbirleri almak gerekiyor." dedi.

Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve kurum temsilcileriyle Valilik'te düzenlenen toplantıda, koronavirüs önlemleri kapsamındaki çalışmaları anlattı.

Şanlıurfa'da bugüne kadar tanımlanmış bir vaka olmadığını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklardan gelen talimatlar kapsamında kent genelinde gerekli tedbirler alındı, alınmaya da devam ediyor. Ayrıca Barış Pınarı bölgesi ve sınır kapımızda gerekli tüm tedbirler alındı. Şüpheli olarak nitelendirilecek vakalara çok hızlı müdahaleler gerçekleştirildi. Bugüne kadar numunelerini gönderdiğimiz 14 vaka negatif çıktı. Şanlıurfa bu manada temiz. Panik yapmadan gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Ne çok küçümseyeceğiz ne panik havası yaratacağız."

Beyazgül ise belediyeye ait toplu taşıma araçları, kamuya açık ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda 110 personelle düzenli olarak dezenfeksiyon yaptıklarını dile getirerek, "Kent merkezi ve ilçelerdeki spor salonları, havuzlar, kültür, gençlik ve engelli koordinasyon merkezleri ile kütüphanelerimizde yürüttüğümüz tüm program ve etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği takvime göre durdurulmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin organize edeceği "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" kapsamındaki etkinliklerin bir kısmının ertelendiğini, bir kısmının iptal edildiğini bildiren Beyazgül, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 'Ramazan Sokağı' etkinliklerimiz de iptal edilmiştir. Bu süreçte Valiliğimiz, tüm belediyelerimizle birlikte 7 gün 24 saat esaslı olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımıza yönelik her türlü duyuru ve bilgilendirmeler ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacaktır. Bunların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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koronavirüs açıklama Şanlıurfa Toplantı Valilik

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