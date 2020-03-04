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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderlerini bilgilendirdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.03.2020 23:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderlerini bilgilendirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa, Tel Abyad ile Rasulayn'dan gelen Suriyeli kanaat önderlerini başta Bahar Kalkanı Harekatı olmak üzere gündemdeki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, GAPTEAM Toplantı Salonu'nda, kentte bulunan ve Tel Abyad ile Rasulayn'dan gelen Suriyeli kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu-temsilcileri, aşiret liderleriyle bir araya gelerek gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ve Suriye arasında asırlardır süren dostluk ilişkilerinin ele alındığı toplantıda Vali Erin, Türkiye'nin İdlib'e yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara Avrupa kapılarının açılması, provokasyonlara karşı alınacak tedbirler, sosyal medyada yanlış anlaşılacak konulara karşı hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Erin, Türkiye’deki Suriyelilere kardeşlik iklimini korumaları için de tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin amacının başta ülkesinin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye topraklarında yaşayan mazlum halkı, terör örgütlerinin ve rejimin saldırılarından muhafaza etmek için çaba gösteriyor. Türkiye güneyden, batıdan, doğudan etrafını saran, terör örgütlerinden oluşturulan kuşağa sessiz kalmayacaktır. Bunun için de gerekli müdahaleleri sonuna kadar yapacaktır. Mücadele edilmesi gereken güçlerle bu millet, geçmişten aldığı ilham ve kahramanlığıyla mücadele edecek, yeteneğini ve kudretini ortaya koyacak, o güçleri geldikleri yere gönderecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

Bilgilendirme, Suriyeli katılımcıların görüş ve düşüncelerini açıklamalarının ardından sona erdi.

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