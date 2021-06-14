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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad'da yürütülen çalışmaları inceledi

14.06.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad'da yürütülen çalışmaları inceledi

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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde devam eden çalışmaları incelemek üzere Tel Abyad'a gitti.

İlçeye bağlı Suluk beldesinde yapımı devam eden emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Erin, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe merkezine dönerken bir mahallede top oynayan çocuklarla karşılaşan Vali Erin, aracından inerek çocuklarla sohbet etti.

Çocuklara futbol topu hediye eden Erin, daha sonra ilçede yapımı devam eden spor tesisinde de incelemelerde bulundu.

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