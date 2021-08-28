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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildi

28.08.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in vefat eden babasının cenazesi Mardin'de toprağa verildi

MARDİN (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası Mehmet Erin, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 79 yaşındaki Mehmet Erin'in cenazesi, Mardin'in Midyat ilçesine getirildi.

Ulucami Mahallesi Hacı İsa Cengiz Camisi'nde kılınan namazın ardından Erin'in cenazesi, Huzur Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erin'in yakınlarının yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şehmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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