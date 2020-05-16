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Şanlıurfa valisinden “gönüllü evde kal” çağrısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.05.2020 11:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara “gönüllü evde kal” çağrısında bulundu.İl genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Vali Erin, 17 Mayıs 2020 Pazar günü 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıktığı 12.00 -18.00 saatleri arasında, diğer yaş gruplarına gönüllü olarak evde kalma çağrısı yaptı.

Şanlıurfa valisinden “gönüllü evde kal” çağrısı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara “gönüllü evde kal” çağrısında bulundu.
İl genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Vali Erin, 17 Mayıs 2020 Pazar günü 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıktığı 12.00 -18.00 saatleri arasında, diğer yaş gruplarına gönüllü olarak evde kalma çağrısı yaptı. Alınan tedbirler ve vatandaşların tedbirlere büyük oranda uyması sonucu Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığını kaydeden Vali Erin, oluşan olumlu ortamı korumak ve riski yönetmek adına tüm vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, bilim kurulunun önerisi ile 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kademeli olarak izin verilmişti. Bu kapsamda bir planlama yapan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, 65 Yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla 17 Mayıs 2020 Pazar günü 12.00 - 18.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek. 14 yaş ve altı çocuklar 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında, 15-20 yaş arası gençler ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü, 11.00 - 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecekler.

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Hacettepe Eczanesi
Merkez
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Merkez
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