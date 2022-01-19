Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

ŞANLIURFA/ADIYAMAN (AA) - Şanlıurfa ve Adıyaman'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde hakim olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis, jandarma, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ve DSİ ekipleri vatandaşların sıkıntılarını çözmek için çalışma yürütüyor.

AFAD koordinesindeki ekipler, yol açma, mahsur kalanları kurtarma gibi faaliyetlere hız verirken kardan kapanan yolların açılmasını bekleyen vatandaşlara da çorba ve kumanya dağıtımı yapıyor.

Halfeti ilçesine bağlı Sırataslan Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda kalan hayvanları kurtaran ekipler, Viranşehir de ise yaya olarak yolda kalan bir vatandaşı donmak üzereyken kurtardı.

Ekiplerin 112 Acil numarasına gelen yardım çağrılarını hızla değerlendirerek vatandaşlara destek sağladığı ifade edildi.

- Adıyaman'da çiftlik çatısı çöktü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle bir çiftliğin çatısı çöktü, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mustafa Çayır köyünde Mehmet Yılancı'ya ait yaklaşık 500 küçük baş hayvanın bulunduğu çiftliğin çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. 5 küçükbaş hayvan telef oldu, 17 hayvan ise yaralandı.

Köy yolunun kapalı olduğunu belirten çiftlik sahibi Yılancı, diğer hayvanların soğuktan donmaması için yetkililerden yardım talebinde bulundu

