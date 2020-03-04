YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta bir araya gelen engelli dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Şanlıurfa Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen kentteki engelli derneklerinin başkanları ve üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Efe Akdoğan, hep birlikte milletin ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Yıllardır Suriye'de insanlık dramının yaşandığını vurgulayan Akdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı verdiğini ifade etti.

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bildiğini anlatan Akdoğan, şöyle devam etti:

"Türk milleti ve ordusu büyük bir güce ve iradeye sahiptir. Tüm siyasi ve fikir ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak kanımızın son damlasına kadar savaşmaya her zaman hazırız. Bugün omuz omuza burada olmamız bunun kanıtıdır. Bugün dünden daha güçlü bir kenetlenmemiz var. Ülkemizin huzur ve refahı için canilere zalim ve katillere karşı alınacak her türlü kararın atılacak her adımın arkasındayız destekliyoruz. Allah ülkemizi korusun milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

- Kahramanmaraş'ta öğrencilerden destek

Kahramanmaraş'ta ise merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaoukulunda "Şehitlerimize Vefa, Askerlerimize Dua" programı düzenlendi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, törende, hiçbir zaman rahat bırakılmayacak bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Keçeli, "Gönül ister ki hiç şehidimiz olmasın, şehide ihtiyaç olmasın ama vatan savunması, bayrak ve devlet savunması söz konusuysa bu milletin her bir ferdi aslında birer askerdir." dedi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ise en önemli önceliklerinden birinin hem öğrencileri geleceğe hazırlama hem de öğrencilere vatan ve bayrak sevgisini öğretmek olduğunu söyledi.

Okul müdürü Akif Güldüren de yaptıkları bu etkinlikle şehitlere duyulan vefa borcunu bir nebze olsun ödemek, kıymetli ailelerinin acılarını biraz olsun hafifletmek istediklerini belirtti.

Öğrenciler de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabını okudu.

Daha sonra şehitler ve harekattaki askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Okulun aile birliğince şehitler için hazırlanan helva dağıtıldı.

Öte yandan Kadriye Kambur İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Hayrat İnsani Yardım ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası"na destek verdi.

Toplanan yardımlar, İdlib'e ulaştırılmak üzere ilgililere teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Bahar Kalkanı Harekatı Destek Kahramanmaraş Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Bayık Eczanesi
Merkez
Baziki Eczanesi
Merkez
Dergah Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Urfa Eczanesi
Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.