Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

ŞANLIURFA/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta bir araya gelen engelli dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Şanlıurfa Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen kentteki engelli derneklerinin başkanları ve üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Efe Akdoğan, hep birlikte milletin ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Yıllardır Suriye'de insanlık dramının yaşandığını vurgulayan Akdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı verdiğini ifade etti.

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bildiğini anlatan Akdoğan, şöyle devam etti:

"Türk milleti ve ordusu büyük bir güce ve iradeye sahiptir. Tüm siyasi ve fikir ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak kanımızın son damlasına kadar savaşmaya her zaman hazırız. Bugün omuz omuza burada olmamız bunun kanıtıdır. Bugün dünden daha güçlü bir kenetlenmemiz var. Ülkemizin huzur ve refahı için canilere zalim ve katillere karşı alınacak her türlü kararın atılacak her adımın arkasındayız destekliyoruz. Allah ülkemizi korusun milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."