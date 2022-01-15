Şanlıurfa'da 1 kişinin silahla yaralandığı kavgada 5 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Akçakale Caddesi Eyyüp Çarşısı'nda 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.



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