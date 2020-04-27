YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.04.2020 21:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Ceylanpınar ilçesinin Maden Mahallesi ile Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi ve Karaköprü'nün Narlıkuyu Mahallesi'nde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 2 bina ile 1 mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezindeki Batıkent Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Karantina Şanlıurfa virüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı

Ambulans helikopter kalbi duran yaşlı hasta için havalandı

Ankara Barosundan açıklama:

Ankara Barosundan açıklama:

MASİDAP’tan Ali Erbaş’a tam destek

MASİDAP’tan Ali Erbaş’a tam destek

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:17
Yatsı
20:40

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Nimetoğlu Eczanesi
Merkez
Sebat Eczanesi
Merkez
Yüksekyayla Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.