Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yakalanan Afganistan uyruklu 10 kişinin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.



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