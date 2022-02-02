YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

02.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yakalanan Afganistan uyruklu 10 kişinin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktilerAvrupa'dan gelip Şanlıurfa'da fidan diktiler
Türk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdiTürk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdi
Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili olduBolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:43
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:14
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.