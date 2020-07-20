YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.07.2020 23:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:13
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:22

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Çare Eczanesi
Haliliye
Sera Eczanesi
Haliliye
Simya Eczanesi
Haliliye
Özgüldü Eczanesi
Eyyubiye
Ömür Eczanesi
Karakopru
Gök Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.