YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 10, Haliliye'de 32, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 20, Suruç'ta 8 ve Viranşehir'de 17 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:05
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:31

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Devteşti Eczanesi
Merkez
İşgör Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Selim Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.