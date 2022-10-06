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Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı Mersin'de yakalandı

06.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı Mersin'de yakalandı

MERSİN (AA) - Şanlıurfa'da 15 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.K'nin 2007'de Şanlıurfa'da öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B'nin kentte saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda firari zanlı yakalandı.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü.

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cinayet Gözaltı Mersin Şanlıurfa

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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