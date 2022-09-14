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Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

14.09.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçen ay aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizbacı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasındaki silahlı kavgaya ilişkin cep telefonu görüntülerinde, traktörle fıstık bahçesine ilerleyen kişilerin silah sesleri üzerine kendilerini korumaya çalışmaları ve olayda eve isabet eden mermilerin verdiği hasar yer aldı.

Fıstık bahçesinde karşılaşan taraflardan bahçe sahiplerinin, ağaçlarına zarar verdiğini iddia ettikleri kişileri cep telefonuyla görüntülemek istedikleri sırada silahlı kavga çıkmış, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi de darbedilerek yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanmıştı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

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Şanlıurfa cep telefonu silahlı kavga

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