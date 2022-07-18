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Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

18.07.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İpekyol Caddesi'ndeki bir büfeye yönelik 8 Temmuz'da gerçekleşen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde büfeye gelen yüzünde cerrahi maskeli bir kişi, içeride bulunanlara yönelik silahla ateş açıp kaçtığı anlar yer aldı.

Olayda yaralanan S.A. ve B.A. hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 1 şüpheli daha aranıyor.

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Şanlıurfa silahlı saldırı büfe

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