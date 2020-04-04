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Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.04.2020 23:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleriyle, Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede ve 3 evde güvenlik güçlerince önlem alındı.

Kentte daha öncede merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi'nde karantina uygulaması kararı alınmıştı.

Öte yandan, alınan yeni tedbirler kapsamında ilçelerden il merkezine geliş yoğunluğunu azaltmak için kontrollerin sıkılaştırılmasına ve gereksiz seyahatin en aza indirilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs Şanlıurfa Valilik

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