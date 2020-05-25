YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.05.2020 23:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 3 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Karaköprü ilçesinin Akbayır Mahallesinde, Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi ile Harran ilçesinin Hz. Yakup Mahallesinde oturan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

3 mahallede tespit edilen 3 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Siverek ilçesinde 6, Haliliye ilçesinde ise 1 binada 14 gün uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:02
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Alagöz Eczanesi
Merkez
Atabey Eczanesi
Merkez
Cadde Eczanesi
Merkez
Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Vema Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.