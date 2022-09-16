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Şanlıurfa’da 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi

16.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi

Şanlıurfa’da kamyonette gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 4 milyon 870 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

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Gözaltı Şanlıurfa makaron

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