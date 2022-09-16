Şanlıurfa’da 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi

Şanlıurfa’da kamyonette gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 4 milyon 870 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz