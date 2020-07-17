Şanlıurfa’da 46 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan 2 araçta 46 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ilçesinde şüphelendikleri 2 aracı durdurmak istedi. Araçtakiler, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçlarda yapılan aramada 46 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

