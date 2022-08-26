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Şanlıurfa'da 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi

26.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 5 kilogram esrar ve 765 kök Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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