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Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.07.2020 00:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 4, Viranşehir'de 25, Ceylanpınar'da 5, Halfeti'de 2, Suruç'ta 4 ve Akçakale ilçesinde bir ev karantinaya alındı.

Kentteki 56 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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