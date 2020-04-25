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Şanlıurfa'da 6 bina ve 2 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.04.2020 19:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 6 bina ve 2 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 bina ve 2 ev karantinaya alındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Merkez Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi, Bozova ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi, Birecik ilçesinin Saha Mahallesi, Suruç ilçesinin Karaca Mahallesi, Viranşehir ilçesinin Yenişehir Mahallesi ile merkez Eyyübiye ilçesinin Ruha Mahallesi'nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan kişilerin kaldığı 6 bina ve 2 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Eyyübiye ilçesinin Eyyüpnebi, Tuzluca ve Şıh Maksut mahalleleri, Karaköprü ilçesinin Akpıyar Mahallesi ile Siverek ilçesinin Şekerli Mahallesi'ndeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ise sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs Şanlıurfa Valilik

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