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Şanlıurfa'da 64 yaşındaki Kovid-19 hastası 79 gün sonra sağlığına kavuştu

28.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da 64 yaşındaki Kovid-19 hastası 79 gün sonra sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören 64 yaşındaki kişi, 79 gün sonra sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 64 yaşındaki Mustafa Bozdağ, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle Birecik Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tahlillerin ardından Bozdağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bozdağ, hastanedeki 79 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mürsel Koker, hastanelerine başvuran Bozdağ'ın 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kaldığını aktararak, "Uzman doktorlarımızın kontrollerinde, hemşire ve sağlık çalışanlarımızın takipleriyle hastamızın tedavisini yaptık. Durumu iyileşen Mustafa amcamızı 79 gün sonra taburcu ederek evine uğurladık." ifadelerini kullandı.

Bozdağ ise taburcu olmaktan duyduğu sevincini dile getirerek, doktorlar, hemşireler ve tüm hastane personeline teşekkür etti.

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