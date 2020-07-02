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Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.07.2020 23:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 23, Eyyibiye'de 4, Karaköprü'de 19, Suruç'ta 6, Siverek'te 2, Viranşehir'de 10 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 49 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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