Şanlıurfa'da 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce yaşanan bir arazi kavgası nedeniyle "kasten öldürme" suçundan aranan bir kişinin kırsalda saklandığı bilgisine ulaştı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresteki eve düzenlediği operasyonda M.T.K'yi yakaladı.

Şahsın yapılan sorgulamasında hakkında "kasten öldürme" suçundan 36 yıl, 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması ve taşınması" suçundan ise 4 yıl 11 ay olmak üzere toplam 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

