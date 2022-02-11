Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırı hasara yol açtı.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, akaryakıt istasyonunun önüne gelen bir araçtan inen kişinin silahla ateş ettiği görülüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz