YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle akraba 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Sinan B, Abdulhamit B, Halil B, Hasan C. ile Cennet Z. yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:11
Sabah
04:57
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Alagöz Eczanesi
Merkez
Canbazlar Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Nimetoğlu Eczanesi
Merkez
Sebat Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı

Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.