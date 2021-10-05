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Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

05.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi, yaralandı.

Ömerli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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