Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi, yaralandı.

Ömerli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi kaldırıldı.



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