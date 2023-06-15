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Şanlıurfa'da altın dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

15.06.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da altınların ayarını düşürerek piyasaya sürmeye çalışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tam, yarım ve çeyrek altınların benzerlerini üreten ve ayarlarıyla oynanarak piyasaya sunmaya hazırlanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Birecik ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden ayarı düşürüldüğü değerlendirilen 80 Cumhuriyet altını, 22 yarım altın, 40 çeyrek ve Reşat altını ile 43 tarihi eser niteliğinde sikke, 8 altın basımında kullanılan demir döküm kalıp materyali ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Gözaltı Şanlıurfa Altın ayar

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