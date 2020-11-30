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Şanlıurfa'da anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim uzaktan yapılacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflar ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadesini kullandı.

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