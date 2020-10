Şanlıurfa’da araç filosu artırıldı

Şanlıurfa’nın merkez ilçeler ve diğer ilçelerinde daha hızlı bir hizmet verebilmek adına araç filosunu yeni ve modern araçlarla, güncel tutmaya çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün araç filosuna yeni araçlar katıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün göreve gelmesiyle birlikte gittikçe güçlenen Büyükşehir Belediyesi, ekonomik alanda yaptığı tasarruf tedbirleriyle kentin gelişimine ve şahlanışına katkı sunuyor. BELSAN A.Ş Makine İkmal sahasında düzenlenen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katıldığı törende Büyükşehir Belediyesi araç filosuna katılan yeni 10 adet kamyonun tanıtımı yaptı. Başkan Beyazgül törende bir kamyonun direksiyonuna geçti ve aracı test etti. Beyazgül, "Bugün Büyükşehir Belediyemizin araç filosuna yeni araçlarımızı kattık ve bunların tanıtımını yaptık. Araçlarımız çift çekici ve 2020 model sıfır araçlar. 20 bin metreküp kapasiteli ve kar küremeye dönüşebilir briketli araçlar. Her bir araç fiyatı 664 bin 500 TL. Bu araçlarımızla inşallah hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Şanlıurfamız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan öncede asfalt şantiyemizde çalıştırmak üzere kırk ayak tırlarımızı almıştık. Bu şekilde araç ekipmanımızı tamamlamaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana şunu yaptık. 226 adet binek aracını bizzat kira fiyatına satın alarak belediyemizin hizmetine sunduk ve bu formülle büyük tasarruf sağladık. Bir müddet önce de mikserlerimizi alarak yollarımıza beton dökmeye başladık. Gittikçe güçlenen bir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi oluşmakta ve inşallah bu Urfa’nın gelişmesine ve şahlanışına vesile olacaktır. Yeni araçlarımız memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Araç tanıtım töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren, ve BELSAN A.Ş Genel Müdürü Levent Çelik ve belediye meclis üyeleriyle ilgili daire başkanları eşlik etti.