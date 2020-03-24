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Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kadın öldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.03.2020 23:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kadın öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırsal Kılçık Mahallesi'nde akraba olan iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada başına mermi isabet eden 22 yaşındaki kadın Y.A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Taraflardan yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Bozova ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde önlem alıp, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

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