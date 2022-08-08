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Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

08.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Boztepe Mahallesi civarında arazide bir kişiyi hareketsiz halde gören çobanlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin genç bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Cesedin kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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