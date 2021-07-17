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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı yakalandı

17.07.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın ölümüyle ilgili kavgaya karıştığı tespit edilen Ö.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden kaçan M.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ö.A'yı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam, boşanma aşamasındaki İsa Alkan ile eşinin kardeşi Ö.A. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası yaralanan İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişti.

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