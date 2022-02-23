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Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

23.02.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Korkmaz, plakası öğrenilemeyen traktörle ilçenin Kantarma Mahallesi civarında tarladan dönerken kucağındaki kızı Narin Korkmaz (5) dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan baba, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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