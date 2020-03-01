YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatırken başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soydan Mahallesi’ndeki bir tarlada koyun otlatan Mehmet Ali İzol (30), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen uzun namlulu bir tüfekten çıkan mermiyle başından ağır yaralandı.

Diğer çobanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan İzol, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayı haber alan İzol'un yakınları hastaneye geldi.

Olayın fail veya faillerini bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Antalya'da korkutan görüntü! 25 yıl sonra... Antalya'da korkutan görüntü! 25 yıl sonra...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
Anahtar Kelimeler:
Çoban Silahlı Saldırı Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:42
İkindi
15:53
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

May Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’da kar alarmı

Şanlıurfa’da kar alarmı

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.