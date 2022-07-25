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Şanlıurfa'da belediye 1500 kişiyi istihdam edecek 2 fabrika yapıyor

25.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da belediye 1500 kişiyi istihdam edecek 2 fabrika yapıyor

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi, inşaatını sürdürdüğü 2 fabrikada 1500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlere istihdam olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2 fabrika projesinde inşaat çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar Sitesinde çalışmaları devam eden 2 fabrika tamamlandığında 1500 kişiye istihdam kapısı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şunları kaydetti:

"Hep birlikte Haliliye'mizi, Şanlıurfa'mızı ve Türkiye'mizi kalkındırmaya gayret edeceğiz. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla inşallah burada genç kardeşlerimiz iş sahibi olacak, istihdamları sağlanacak. Fabrikalarımız, ayakkabıcılık sektöründe hizmet verecek. Şanlıurfa'mıza, sanayimize ve genç kardeşlerimize istihdama yönelik olarak yaptığımız fabrikalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen ekibimizi tebrik ediyorum."

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de aynı bölgede inşaatını sürdürdüğü 6 fabrika ile 4 bin 500 kişinin istihdamını planlıyor.

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