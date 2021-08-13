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Şanlıurfa'da bıçakla zabıta aracının lastiğini patlatan seyyar satıcı tutuklandı

13.08.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bıçakla zabıta aracının lastiğini patlatan seyyar satıcı tutuklandı

Şanlıurfa'da zabıta aracına bıçakla zarar veren seyyar satıcı tutuklandı.

Çiftehan Mahallesi'nde denetim yapan zabıta ekipleri, seyyar satıcıları bölgede durmamaları yönünde uyardı.

Buna tepki gösteren seyyar satıcı İ.Ş. ile zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ş, zabıta aracının lastiğini bıçakla patlattı.

Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan İ.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kamu malına zarar vermek" suçundan tutuklandı.

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