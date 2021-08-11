YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11.08.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Sağlık Ocağı yakınlarında sokakta karşılaşan Suriyeli iki grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Habet Vali (30) ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralandı.

Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habet Vali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadıDehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadı
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandıŞanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:31
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Elçi Eczanesi
Haliliye
Esentepe Eczanesi
Haliliye
Haşimiye Eczanesi
Haliliye
Dünya Eczanesi
Eyyubiye
Edanur Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.