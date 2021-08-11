Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Sağlık Ocağı yakınlarında sokakta karşılaşan Suriyeli iki grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Habet Vali (30) ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 Türk vatandaşı yaralandı.

Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habet Vali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.



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