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Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

19.01.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Eyyübiye ilçesinin Süleyman Şah Mahallesi'nde Nesibe Alas'a (30) ait evden silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Alas'ın silahla ensesinden vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan 5 çocuk annesi kadının eşinin de 5 yıl önce bir cinayette hayatını kaybettiği öğrenildi.

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