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Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü

10.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Mizar Caddesinde F.S. (20) ile F.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında F.S, yanında taşıdığı tabancayla F.D'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, F.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.D'nin cesedi ambulansla Suruç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​

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cinayet Şanlıurfa Suruç kadın

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