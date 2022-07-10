Şanlıurfa'da bir kadın, tartıştığı erkeği silahla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği silahla öldürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Mizar Caddesinde F.S. (20) ile F.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında F.S, yanında taşıdığı tabancayla F.D'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, F.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.D'nin cesedi ambulansla Suruç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz