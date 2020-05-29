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Şanlıurfa’da camiler cumaya hazır

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun bir aranın ardından belirli kurallar çerçevesinde kılınacak cuma namazları öncesinde Dergah Caminde incelemelerde bulundu.Valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan cuma heyetleri tarafından camilerde yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Erin, Balıklıgöl Platosunda yer alan ve Şanlıurfa’nın en büyük camilerinden biri olan Dergah Caminde süren hazırlıkları inceledi.İki ay aranın ardından kılınacak olan cuma namazı için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bilgisini alan Vali Erin, kılınacak olan cuma namazlarında, belirlenen kurallara uyulmasının hem bireysel sağlığın korunması hem de toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek vatandaşların cumasını tebrik etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun bir aranın ardından belirli kurallar çerçevesinde kılınacak cuma namazları öncesinde Dergah Caminde incelemelerde bulundu.
Valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan cuma heyetleri tarafından camilerde yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Erin, Balıklıgöl Platosunda yer alan ve Şanlıurfa’nın en büyük camilerinden biri olan Dergah Caminde süren hazırlıkları inceledi.
İki ay aranın ardından kılınacak olan cuma namazı için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bilgisini alan Vali Erin, kılınacak olan cuma namazlarında, belirlenen kurallara uyulmasının hem bireysel sağlığın korunması hem de toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek vatandaşların cumasını tebrik etti. 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin tümü, öğle ve ikindi namazlarında açık olacak. Cuma namazları ise valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen camilerin avlularında ve bazı açık alanlarda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Mayıs 2020 tarihli 62 numaralı kararında duyurulan tedbirler çerçevesinde kılınabilecek.

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İmsak
03:19
Sabah
05:00
Öğle
12:27
İkindi
16:18
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Akıncı Eczanesi
Merkez
Eyyüpoğlu Eczanesi
Merkez
Karakuş Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Yekbun Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
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