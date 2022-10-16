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Şanlıurfa'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

16.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Siverek-Diyarbakır kara yolundaki yol uygulamasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan F.A'nın çantasında 2 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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