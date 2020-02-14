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Şanlıurfa'da çarpışan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çarpışan araçlar tahliye kanalına devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da çarpıştıktan sonra tahliye kanalına devrilen araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 63 ZF 765 plakalı otomobil ile 65 ES 274 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Harran yol kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç tahliye kanalına devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ahmet Şeyda, Murat Coşkun, Yakup Karataş, Ömer Mendeş ve Mustafa Sungurtaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Araç Harran Kaza Şanlıurfa

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