Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 bin 460 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 460 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.



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