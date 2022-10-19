YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

C.Ç. (53), Dolutepe Mahallesi'nde bir grubun sopalı ve tekmeli saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle yaralanan C.Ç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan darp görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlar Nebati ve Kurum "Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı"na katıldıBakanlar Nebati ve Kurum "Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
Kapı kilidi değiştirilince dışarıda kalan yaşlı çift, evlerine kavuştuKapı kilidi değiştirilince dışarıda kalan yaşlı çift, evlerine kavuştu
Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandıGaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Eyyübiye darp

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:15
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:06
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.