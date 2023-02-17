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Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunuluyor

17.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunulmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından nüfusun önemli ölçüde yer değiştirmesi, uygunsuz yaşam koşulları ve bu süreçte bölgedeki temel halk sağlığı hizmetlerine ulaşımda olabilecek aksamalar nedeniyle tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda depremlerden etkilenen afetzedelerin kaldığı barınma alanlarına mobil sağlık hizmeti sunulmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler kronik rahatsızlığı olan hastaların ilaç bilgilerini alıyor ve ilaçlarının teminini sağlıyor. Ekipler, muayene sonrasında gereklilik halinde afetzedeyi bir sağlık merkezine gönderimini sağlıyor. Ayrıca barınma alanlarının bulundukları yerlerden günlük olarak şebeke sularından numuneler alınarak İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarında kimyasal ve biyolojik kontrolleri yapılmaktadır. Haliliye Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kapalı semt pazarında ve Türkiye Jokey Kulübünde barındırılan afetzede vatandaşlar detaylı şekilde sağlık taramasından geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü olarak amacımız, mağdur olan afetzede vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık sorunlarına yerinde müdahale etmektir."

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